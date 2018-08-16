Лукашенко отметил Кадырова орденом Дружбы народов

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил белорусскую награду. Кадырову в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил орден Дружбы народов. Так Лукашенко отметил личный вклад Кадырова в развитие всестороннего сотрудничества и укрепление дружественных отношений Белоруссии и Чечни.

За особые заслуги в культурно-просветительской деятельности и значительные успехи в деле укрепления и развития белорусско-российских культурных связей орденом Франциска Скорины награждена гендиректор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Указ о награждении Лукашенко подписал 16 августа 2018 года, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.