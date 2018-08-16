Тема:

Психология 32 минуты назад

Новости Наука

16 августа 201818:57 Евгения Ефимова

Право на офлайн: как современные информационные технологии влияют на жизнь работников

Человек испытывает постоянный стресс, когда работодатель ожидает от него постоянной проверки электронного почтового ящика и немедленного ответа на приходящие письма.
Фото Global Look Press.

В современном мире, где многие люди получают рабочие письма прямо на смартфоны, очень сложно разграничить рабочее и личное время. Неудивительно, что всё больше компаний и даже целых стран одобряют законы о "праве на офлайн".

Новое исследование показало, что человек может страдать от чрезмерного стресса и беспокойства из-за того, что его работодатель ожидает, что он будет на связи 24/7. Более того, из-за такого отношения страдает не только сам сотрудник, но и члены его семьи. К слову, работнику при этом даже не приходится постоянно проверять рабочую электронную почту. Как выяснили учёные, уже само ожидание постоянного его нахождения онлайн порождает постоянный стресс.

Уильям Беккер (William Becker) из Политехнического университета Виргинии уже несколько лет изучает влияние технологий на самочувствие работников. Его последнее исследование под названием "Нежный убийца: мониторинг электронных коммуникаций и психологическое состояние сотрудников и их супругов", результаты которого опубликованы в научном издании Academy of Management Proceedings, демонстрирует, что сотрудникам даже не нужно тратить время на работу в своё свободное время, чтобы испытывать стресс.

Согласно статистике, в своё свободное время 59 процентов жителей США сегодня сообщают о выполнении каких-либо рабочих поручений посредством своих смартфонов.

Исследователь решил проверить, как это сказывается на самочувствии людей. Он пригласил принять участие в опросе 100 человек в возрасте от 31 до 40 лет, которые работали не менее 30 часов в неделю. Серия опросов помогла учёным узнать, как часто работники проверяют почту в нерабочее время, их уровни тревожности и самочувствия, а также о том, сколько конфликтов у них возникало с супругами по этому поводу.

Как показал опрос, некоторые из добровольцев достаточно часто проверяли электронную почту в своё свободное время – раз в час или даже раз в несколько минут. В результате они начинали испытывать стресс и беспокойство.

Безусловно, ответы на электронные письма и выполнение других поручений в нерабочее время оказывалось достаточно напряжённым занятием для большинства опрошенных людей. Но, что самое важное, даже ожидание того, что могут прийти новые электронные письма, вызывало у них беспокойство. По мнению Беккера, уже одно это может нанести вред здоровью человека.

"Некоторые сотрудники признавались, что они достаточно часто проверяли почту, что вызывало у них чувство беспокойства и приводило к возникновению конфликтов между супругами", — говорит Беккер. Иными словами, заложниками ситуации были и члены семьи такого "сверхурочного" работника.

По словам Беккера, зачастую постоянное рабочее общение в Сети (или даже его потенциальная возможность) часто не учитывается или же маскируется работодателем под выгоду для работника. Недавнее же исследование показывает, что работа без чётких временных границ часто оборачивается "работой без границ". И в итоге постоянное ожидание поручений от руководства в нерабочее время вредит здоровью и самочувствию сотрудника, а заодно и его семьи.

Ранее учёные уже не раз выявляли вред информационных технологий, заставляющих людей порой работать сверхурочно. В частности, было установлено, что люди, работающие вне офиса, чаще страдают от бессонницы и стресса. Причина в том, что "домашняя" трудовая деятельность чаще приводит к неоплачиваемой сверхурочной работе.

Правительства ряда стран приступили даже к разработке законов, в которых были бы чётко обозначены условия отношений работодателей и сотрудников в нерабочее время.

Так, "право на офлайн" было закреплено во Франции в начале 2007 года, когда был введён "закон эль-Хорми". Согласно ему, каждый контракт сотрудника должен включать в себя пункт, в котором прописано, что работодатель может и не может потребовать от сотрудника в нерабочее время.

Впрочем, закон является достаточно расплывчатым и не ограничивает рабочее общение в свободные часы, а скорее обязывает организации чётко согласовывать эти условия с потенциальным сотрудником.

Германия – ещё одна страна, занимающаяся этим вопросом уже несколько лет. Политики призывают к принятию "антистрессовых" законов с 2014 года. Одно из исследований показало, что именно стресс заставляет всё большее число немецких работников рано выходить на пенсию.

Несомненно, коммуникационные технологии улучшили связь между регионами разных часовых поясов, и у них есть свои преимущества с точки зрения ведения бизнеса. Но, по мнению Беккера, если работа требует постоянной проверки рабочей почты, такие действия должны официально считаться частью должностных обязанностей (а значит, и оплачиваться отдельно). Возможно, если такие условия будут оговорены заранее, работники будут чувствовать себя намного лучше.

Также Беккер советует самостоятельно урегулировать вопрос с проверкой электронной почты в своей семье и, например, перестать проверять телефон за семейным ужином.

И, каким бы ни был контракт в той или иной организации, эксперты призывают работодателей учитывать, что повышенный стресс и эмоциональное выгорание негативным образом сказываются на общей производительности труда работников.

Кстати, ранее учёные также определили, каково оптимальное количество рабочих часов в неделю. Примечательно, что в будущем следить за продуктивностью рабочего процесса (и, что уж там, за добросовестностью сотрудников) станет искусственный интеллект.

Ранее по теме

Сейчас

18:40

Павликову перевели из СИЗО под домашний арест

18:20

Взрыв на шахте в Ростовской области: есть погибший

17:58

В Лондоне грузовик насмерть сбил врача Елизаветы II

16:42

Арестован мэр Оренбурга, обвиняемый во взяточничестве

16:10

В Индии в возрасте 93 лет умер бывший премьер Ваджпаи

14:41

Серебренникова опять оставили под домашним арестом

14:36

Российский самолет экстренно сел в Анталье

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Арестован мэр Оренбурга, обвиняемый во взяточничестве

Арестован мэр Оренбурга, обвиняемый во взяточничестве

2 часа назад
Пара российских стратегов впервые приземлилась на Чукотке

Пара российских стратегов впервые приземлилась на Чукотке

1 час назад
Величайшая певица в истории Арета Франклин умерла в Детройте от рака

Величайшая певица в истории Арета Франклин умерла в Детройте от рака

1 час назад
Они победили ИГИЛ: во Франции проанализировали действия "неосмотрительного" Путина

Они победили ИГИЛ: во Франции проанализировали действия "неосмотрительного" Путина

1 час назад
В Лондоне грузовик насмерть сбил врача Елизаветы II

В Лондоне грузовик насмерть сбил врача Елизаветы II

1 час назад
10 тысяч за эксклюзив: житель Якутии продает шапку из шерсти мамонта

10 тысяч за эксклюзив: житель Якутии продает шапку из шерсти мамонта

47 минут назад
Личные финансы: 6 проблем молодого поколения

Личные финансы: 6 проблем молодого поколения

4 часа назад
Нужна помощь: Софию Пындык спасет аппарат искусственной вентиляции легких

Нужна помощь: Софию Пындык спасет аппарат искусственной вентиляции легких

13.08.2018 08:53
"Золотой был человек": в деле сестер Хачатурян появились новые свидетели

"Золотой был человек": в деле сестер Хачатурян появились новые свидетели

52 минуты назад
В Казани "выкатили" новый бомбардировщик, он оказался с интеллектом

В Казани "выкатили" новый бомбардировщик, он оказался с интеллектом

6 часов назад
Мы 49-е: сборная России по футболу взлетела на 21 позицию в рейтинге ФИФА

Мы 49-е: сборная России по футболу взлетела на 21 позицию в рейтинге ФИФА

8 часов назад
С небес на землю: как московский монорельс превращается в трамвай

С небес на землю: как московский монорельс превращается в трамвай

8 часов назад
Спасите двухлетнюю Арину от удушья

Спасите двухлетнюю Арину от удушья

15.08.2018 10:28
Пожарные реанимировали четырех кошек, едва не погибших на пожаре

Пожарные реанимировали четырех кошек, едва не погибших на пожаре

43 минуты назад
Павликову перевели из СИЗО под домашний арест

Павликову перевели из СИЗО под домашний арест

46 минут назад
Успенского похоронят на "аллее актеров" Троекуровского кладбища

Успенского похоронят на "аллее актеров" Троекуровского кладбища

1 час назад
Взрыв на шахте в Ростовской области: есть погибший

Взрыв на шахте в Ростовской области: есть погибший

1 час назад
В египетской гробнице обнаружен самый древний сыр

В египетской гробнице обнаружен самый древний сыр

1 час назад
На востоке Москвы мужчина расстрелял родителей жены

На востоке Москвы мужчина расстрелял родителей жены

1 час назад
Молодая мама покусала хозяина собаки из-за отсутствующего намордника

Молодая мама покусала хозяина собаки из-за отсутствующего намордника

1 час назад
Украина угрожает России "кровавым ответом"

Украина угрожает России "кровавым ответом"

2 часа назад
Детей, ставших заложниками ипотеки, выселять не будут

Детей, ставших заложниками ипотеки, выселять не будут

2 часа назад
Трамп: деньги текут рекой в наш драгоценный доллар

Трамп: деньги текут рекой в наш драгоценный доллар

2 часа назад
Противотанковый "Спрут" пойдет на экспорт

Противотанковый "Спрут" пойдет на экспорт

2 часа назад
В Индии в возрасте 93 лет умер бывший премьер Ваджпаи

В Индии в возрасте 93 лет умер бывший премьер Ваджпаи

2 часа назад
В лесу под Тверью ушла по грибы и пропала биолог с мировым именем

В лесу под Тверью ушла по грибы и пропала биолог с мировым именем

3 часа назад
Телеведущий программы о ремонте в порыве ярости обстрелял безработного соседа

Телеведущий программы о ремонте в порыве ярости обстрелял безработного соседа

4 часа назад
Матильда честно рассказала, как поделила имущество со Шнуром

Матильда честно рассказала, как поделила имущество со Шнуром

5 часов назад
Саморемонт сетчатки глаз возможен: новый метод вернул слепым мышам возможность видеть свет

Саморемонт сетчатки глаз возможен: новый метод вернул слепым мышам возможность видеть свет

5 часов назад
Новый BMW Z4: долгожданные "официальные" фото

Новый BMW Z4: долгожданные "официальные" фото

6 часов назад
Японский "VR-массаж со школьницами" на самом деле делают мужчины

Японский "VR-массаж со школьницами" на самом деле делают мужчины

6 часов назад
"Маша и Медведь" будущего: Netflix выпустит мультфильм о дружбе девочки и робота

"Маша и Медведь" будущего: Netflix выпустит мультфильм о дружбе девочки и робота

6 часов назад
Как отличить настоящую винтажную вещь от подделки

Как отличить настоящую винтажную вещь от подделки

6 часов назад
За крупную взятку Никандрова лишили звания генерала и посадили на 5,5 лет

За крупную взятку Никандрова лишили звания генерала и посадили на 5,5 лет

6 часов назад
Как избавиться от запаха пота? 7 правил свежести

Как избавиться от запаха пота? 7 правил свежести

6 часов назад
Актрисе Татьяне Кравченко угрожает поклонник

Актрисе Татьяне Кравченко угрожает поклонник

6 часов назад
"Мое тело - мое дело": иконе феминизма и королеве поп-музыки Мадонне - 60

"Мое тело - мое дело": иконе феминизма и королеве поп-музыки Мадонне - 60

7 часов назад
Адвокаты Януковича подрались с полицией в киевском суде

Адвокаты Януковича подрались с полицией в киевском суде

7 часов назад
Никаких гей-парадов: власти Новоульяновска не решились войти в историю

Никаких гей-парадов: власти Новоульяновска не решились войти в историю

7 часов назад
2018–2022 годы будут аномально жаркими даже на фоне глобального потепления

2018–2022 годы будут аномально жаркими даже на фоне глобального потепления

7 часов назад
Экипаж "Механика Погодина" опасается захвата в порту Херсона

Экипаж "Механика Погодина" опасается захвата в порту Херсона

7 часов назад
Космонавты пробыли в открытом пространстве на полтора часа больше, чем было запланировано

Космонавты пробыли в открытом пространстве на полтора часа больше, чем было запланировано

8 часов назад
Капелло чудом выжил после крушения моста в Генуе

Капелло чудом выжил после крушения моста в Генуе

8 часов назад
В Россию привезут четырехдверное купе Volkswagen Arteon

В Россию привезут четырехдверное купе Volkswagen Arteon

9 часов назад
Сердце стареет от недосыпа

Сердце стареет от недосыпа

9 часов назад
Графеновый дождевик охладит в жару и согреет в холод

Графеновый дождевик охладит в жару и согреет в холод

10 часов назад
Надебоширил на 100 тысяч: авиакомпания оценила ущерб от действий хабаровчанина

Надебоширил на 100 тысяч: авиакомпания оценила ущерб от действий хабаровчанина

10 часов назад
Motorola представила смартфон с дизайном iPhone X и окраской Huawei P20

Motorola представила смартфон с дизайном iPhone X и окраской Huawei P20

10 часов назад
Смартфон "Яндекса" окажется наполовину дороже аналогичного "китайца"

Смартфон "Яндекса" окажется наполовину дороже аналогичного "китайца"

10 часов назад
Мать сестер Хачатурян показала снимки, которыми девочки не делились в соцсетях

Мать сестер Хачатурян показала снимки, которыми девочки не делились в соцсетях

1 час назад