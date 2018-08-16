Право на офлайн: как современные информационные технологии влияют на жизнь работников

В современном мире, где многие люди получают рабочие письма прямо на смартфоны, очень сложно разграничить рабочее и личное время. Неудивительно, что всё больше компаний и даже целых стран одобряют законы о "праве на офлайн".

Новое исследование показало, что человек может страдать от чрезмерного стресса и беспокойства из-за того, что его работодатель ожидает, что он будет на связи 24/7. Более того, из-за такого отношения страдает не только сам сотрудник, но и члены его семьи. К слову, работнику при этом даже не приходится постоянно проверять рабочую электронную почту. Как выяснили учёные, уже само ожидание постоянного его нахождения онлайн порождает постоянный стресс.

Уильям Беккер (William Becker) из Политехнического университета Виргинии уже несколько лет изучает влияние технологий на самочувствие работников. Его последнее исследование под названием "Нежный убийца: мониторинг электронных коммуникаций и психологическое состояние сотрудников и их супругов", результаты которого опубликованы в научном издании Academy of Management Proceedings, демонстрирует, что сотрудникам даже не нужно тратить время на работу в своё свободное время, чтобы испытывать стресс.

Согласно статистике, в своё свободное время 59 процентов жителей США сегодня сообщают о выполнении каких-либо рабочих поручений посредством своих смартфонов.

Исследователь решил проверить, как это сказывается на самочувствии людей. Он пригласил принять участие в опросе 100 человек в возрасте от 31 до 40 лет, которые работали не менее 30 часов в неделю. Серия опросов помогла учёным узнать, как часто работники проверяют почту в нерабочее время, их уровни тревожности и самочувствия, а также о том, сколько конфликтов у них возникало с супругами по этому поводу.

Как показал опрос, некоторые из добровольцев достаточно часто проверяли электронную почту в своё свободное время – раз в час или даже раз в несколько минут. В результате они начинали испытывать стресс и беспокойство.

Безусловно, ответы на электронные письма и выполнение других поручений в нерабочее время оказывалось достаточно напряжённым занятием для большинства опрошенных людей. Но, что самое важное, даже ожидание того, что могут прийти новые электронные письма, вызывало у них беспокойство. По мнению Беккера, уже одно это может нанести вред здоровью человека.

"Некоторые сотрудники признавались, что они достаточно часто проверяли почту, что вызывало у них чувство беспокойства и приводило к возникновению конфликтов между супругами", — говорит Беккер. Иными словами, заложниками ситуации были и члены семьи такого "сверхурочного" работника.

По словам Беккера, зачастую постоянное рабочее общение в Сети (или даже его потенциальная возможность) часто не учитывается или же маскируется работодателем под выгоду для работника. Недавнее же исследование показывает, что работа без чётких временных границ часто оборачивается "работой без границ". И в итоге постоянное ожидание поручений от руководства в нерабочее время вредит здоровью и самочувствию сотрудника, а заодно и его семьи.

Ранее учёные уже не раз выявляли вред информационных технологий, заставляющих людей порой работать сверхурочно. В частности, было установлено, что люди, работающие вне офиса, чаще страдают от бессонницы и стресса. Причина в том, что "домашняя" трудовая деятельность чаще приводит к неоплачиваемой сверхурочной работе.

Правительства ряда стран приступили даже к разработке законов, в которых были бы чётко обозначены условия отношений работодателей и сотрудников в нерабочее время.

Так, "право на офлайн" было закреплено во Франции в начале 2007 года, когда был введён "закон эль-Хорми". Согласно ему, каждый контракт сотрудника должен включать в себя пункт, в котором прописано, что работодатель может и не может потребовать от сотрудника в нерабочее время.

Впрочем, закон является достаточно расплывчатым и не ограничивает рабочее общение в свободные часы, а скорее обязывает организации чётко согласовывать эти условия с потенциальным сотрудником.

Германия – ещё одна страна, занимающаяся этим вопросом уже несколько лет. Политики призывают к принятию "антистрессовых" законов с 2014 года. Одно из исследований показало, что именно стресс заставляет всё большее число немецких работников рано выходить на пенсию.

Несомненно, коммуникационные технологии улучшили связь между регионами разных часовых поясов, и у них есть свои преимущества с точки зрения ведения бизнеса. Но, по мнению Беккера, если работа требует постоянной проверки рабочей почты, такие действия должны официально считаться частью должностных обязанностей (а значит, и оплачиваться отдельно). Возможно, если такие условия будут оговорены заранее, работники будут чувствовать себя намного лучше.

Также Беккер советует самостоятельно урегулировать вопрос с проверкой электронной почты в своей семье и, например, перестать проверять телефон за семейным ужином.

И, каким бы ни был контракт в той или иной организации, эксперты призывают работодателей учитывать, что повышенный стресс и эмоциональное выгорание негативным образом сказываются на общей производительности труда работников.

Кстати, ранее учёные также определили, каково оптимальное количество рабочих часов в неделю. Примечательно, что в будущем следить за продуктивностью рабочего процесса (и, что уж там, за добросовестностью сотрудников) станет искусственный интеллект.