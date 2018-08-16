Застрявший на вершине вулкана американец выжил, питаясь пчелами

40-летний житель американского штата Огайо Мэтью Матени чудом выжил, застряв на неделю на склоне действующего вулкана Сент-Хеленс, штат Вашингтон. Мужчина признался, что питался пчелами, которые служили ему источником белка, сообщает Metro.

Девятого августа Матени одолжил у своих друзей машину, чтобы в одиночестве забраться на склон вулкана и побыть наедине с природой. Через сутки связать с мужчиной пропала.

Друзья американца вызвали полицию. Стражи порядка увидели припаркованный у подножья вулкана автомобиль Мэтью и начали поиски. Жителя Огайо искали четыре дня, после чего полицейские практически бросили попытки обнаружить туриста живым.

К счастью, телефон Матени еще подавал сигналы. Полицейским удалось напасть на след походника спустя еще три дня. К их приятному удивлению тот не только был жив, но и прекрасно себя чувствовал.

Полицейские настояли на госпитализации американца, хотя тот говорил, что врачебная помощь ему не нужна. В больнице подтвердили, что Матени абсолютно здоров.

Американец рассказал, что потерялся, когда внезапно свалился со склона, так как имел неосторожность пойти в горный поход в шлепанцах. Оставшись без связи, Мэтью начал ждать спасения.

По словам туриста, на него регулярно нападали пчелы, которых тот убивал и ел. Таким образом, Матени спасся от голода. Мать мужчины говорит, что свернет ему голову за то, что тот отправился покорять вулкан в одних тапочках.