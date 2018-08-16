"Обратный огонь" обновлен: в Казани представлен новый ракетоносец
В Казани 16 августа представили обновленную версию дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М. Церемония выкатки и передачи самолета для испытаний прошла на Казанском авиазаводе. У новой машины существенно изменены и системы управления, и боевые возможности. И, как сообщило командование дальней авиации, ракетоносец получил искусственный интеллект.
После глубокой модернизации — это уже абсолютно другой самолет с новейшим радиоэлектронным оборудованием и ударными системами. В ближайшие годы из цехов Казанского завода выпустят 30 сверхзвуковых Ту-22М3М.
От прежнего бомбардировщика, по сути, остались только внешний вид и название. Вся электроника, навигационное оборудование, комплексы защиты на самолете принципиально новые.
"По всем характеристикам эта машина превышает Ту-22М3 почти вдвое. И надеемся, что испытания пройдут успешно", — отметил командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил России Сергей Кобылаш.
Ту-22М3М по классификации НАТО — "Обратный огонь". Его уже назвали еще одной "длинной рукой" России. Увеличена максимальная дальность полета без дозаправки. Но точные цифры радиуса действия засекречены.
Самолет оснащен системами искусственного интеллекта, спутниковым комплексом наведения ГЛОНАСС. Он сможет нести крылатые ракеты класса Х-32, а также новейшее вооружение — гиперзвуковые ракеты.
"Ту-22М3 на вооружении почти 40 лет. Сверхзвуковой бомбардировщик прекрасно себя зарекомендовал в решении боевых задач, в том числе на территории Сирии . Но вопрос о продлении сроков службы, а главное — принципиальном переоснащении самолетов — ставился уже ни один год", — рассказывает президент ОАК Юрий Слюсарь.
"Это гарантия, что будут на заводе заказы. Здесь прошла серьезная реконструкция, и это благодаря правительству и руководству нашей страны", — подчеркивает глава Татарстана Рустам Минниханов.
Новый ракетоносец предназначен в том числе для подавления боевых корабельных групп вероятного противника, оборудован дополнительными комплексами, делающими его практически невидимым, и так называемой "стеклянной кабиной" — унифицированной с бомбардировщиком Ту-160М2 цифровой панелью управления.
На Казанском авиазаводе, где уже возобновили серийного производство тяжелых стратегических ракетоносцев Ту-160, теперь будут выполнять еще один государственный заказ на производство 30 глубоко модернизированных Ту-22М3М.
Первый обновленный ракетоносец в ближайшие месяцы будет проходить наземные и летные испытания.
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