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16 августа 201820:50 Антон Лядов

Резкий ответ на санкции: Турция поднимает пошлины на товары из Америки

Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу сообщил о начале нормализации отношений со странами Евросоюза. Эрдоган уже провел телефонные переговоры с Ангелой Меркель и намерен пообщаться с Эммануэлем Макроном. Потепление отношение с Брюсселем произошло на фоне набирающей обороты торговой войны между Анкарой и Вашингтоном. К каким последствиям это уже привело?

Автомобильный рынок Стамбула. Десятки машин на продажу. Американских здесь — всего три. И, судя по всему, в ближайшее время на улицах Турции их станет еще меньше. Президент Эрдоган в ответ на санкции Дональда Трампа принял ответные меры: поднял пошлины на ввоз легковых автомобилей для американцев на 120 процентов.

Корейские, японские, немецкие. Американские, оказывается, начали редеть на дорогах еще до ответных санкций. "Во-первых, запчасти очень дорогие на них, поставки не очень большие, — говорит торговец автомобилями Ильхн Гяльде. — До 69-го года, когда я был маленьким, в Турции были только американские машины, а потом Турция начала производить свои машины, а также появились машины из Европы".

На новость об американских санкциях здесь отвечают решительно и резко. "Мы не планируем бойкотировать, мы уже бойкотируем "Старбаксы", "Макдональдсы", потому что турки в этом плане настроены патриотично", — рассказывает Мете Мимиш.

В списке товаров, на которые Турция поднимет пошлины, — 22 пункта. Американский алкоголь — на 140 процентов. Табак и косметика — на 60 процентов. Фрукты — на 20 процентов. Рис — на 50. Бедад Осхаф держит свой магазин уже 30 лет. Местные торговцы говорят: люди и так предпочитают местное – дешевле. "Есть рис за 6 турецких лир (это местный) и есть за 8 (заграничный). Вот вам элементарный пример: сто кило ты продашь местных в месяц и максимум 25 – иностранного", — рассуждает Бедад Осхаф.

В Вашингтоне на ответные меры уже отреагировали. "Пошлины, введенные Турцией, вызывают у нас досаду", — призналась пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Почему американские санкции обоснованы, а турецкие – нет, госпожа Сандерс пока не пояснила. Но фондовые индексы США уже почувствовали на себе последствия подобных заявлений: рынок продемонстрировал снижение по итогам торгов в среду.

"Проблема на самом деле даже не столько в Турции, а в политике, которую проводят США, в изменении их роли на мировой арене, — считают эксперты. — На протяжении десятилетий Штаты выступали как спаситель и защитник стабильности для фондовых рынков. А теперь их действия, их политика санкций наоборот, приводят к нестабильности".

Теперь Турция будет обжаловать решение США о повышении пошли на ввоз турецкого алюминия и стали во Всемирной торговой организации. И Вашингтон уже получил приглашение на панель арбитров.

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