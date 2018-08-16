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16 августа 201820:01

"Уфа" вышла в раунд плей-офф Лиги Европы

https://twitter.com/UfaFc

"Уфа" из одноименного города пробилась в раунд плей-офф Лиги Европы. Футболисты из Башкирии сыграли на выезде вничью с командой "Прогресс" из Люксембурга с результатом 2:2. В первой встрече уфимцы победили 2:1.

Неприятности для "Уфы" начались с самого начала встречи, а именно на 3 минуте. Капитан команды Павел Аликин срезал мяч в свои ворота после прострела Янника Бастоса. Вратарь Александр Беленов был бессилен. Несмотря на все старания уфимцев, этот курьезный гол остался единственным в первом тайме.

Этот результат не мог устроить гостей. "Уфа" мощно начала второй тайм и вскоре добилась успеха. На 51 минуте Иван Пауревич нанес точный удар головой по воротам "Прогресса". Но развить успех не получилось. Более того, команда из Люксембурга доставила уфимцам массу проблем.

На 72 минуте груба ошиблась оборона "Уфы", и Майон Де Алмейда снова вывел люксембуржцев вперед. Затем хозяева могли забить еще, но прекрасно действовал Беленов. Вплоть до 90 минуте "Прогресс" вел в счете. Казалось, что дополнительных 30 минут не избежать. Но на исходе основного времени Вячеслав Кротов ворвался в штрафную хозяев и сделал прострел, а Пауревич не промахнулся – 2:2.

Этот гол вывел "Уфу" в раунд плей-офф. Соперник уфимцев определится в матче "Марибор" (Словения) – "Глазго Рейнджерс" (Шотландия).

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