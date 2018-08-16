Новости Общество

Все видео этой рубрики
16 августа 201821:10 Кирилл Солодков

Алапаевская узкоколейка по-прежнему остается "Дорогой жизни" на Урале

Одна из достопримечательностей Урала — легендарная Алапаевская узкоколейка отмечает 120-летний юбилей. "Дорога жизни", как называют ее местные жители — единственная транспортная магистраль, соединяющая с большой землей отдаленные поселки района. Сегодня там проживают всего несколько десятков человек, но желающих проехать по заповедной железной дороге и заглянуть к ним в гости, с каждым годом все больше.

Личные машины в поселке Ельничная Свердловской области не в ходу: вместо них почти в каждом дворе — собственная дрезина. Самая старая и протяженная в России — Алапаевской узкоколейке уже сто двадцать лет — единственная связь с миром для десятка таежных деревень.

У Владимира Стафеева по автомобильным меркам — кабриоле. Кабина без верха, да еще и спорткар. По шпалам стучит со скоростью тридцать километров в час. Для узкоколейной железной дороги это быстро.

" По-разному называют — пионерка, дрезинка: самодельная рама, скаты, двигатель с мотоцикла, винт. Дорога жизни. Для чего она нужна? Чтобы жить дальше, передвигаться", — поясняет он.

Первые шпалы шириной 750 миллиметров здесь строили под руководством французов еще в конце ХIХ века — по ним на Алапаевские заводы доставляли древесный уголь. А в советские годы активно вывозили лес. Тогда протяженность узкоколейки составляла рекордные шестьсот километров.

Сегодня от былой паутины перегонов и переездов осталось всего девять станций.

"Такой как Калач поселок — там кроме узкоколейки вообще ничего — либо вертолет либо узкоколейка. У нас в основном пенсионеры проживают", — говорит Павел Шестаков, машинист тепловоза.

И все же, дорогу жизни пытаются сохранить. Ежегодно перекладывают шпалы, закупают новые тепловозы. И делают это не только для старожилов. Уникальный памятник технической мысли ежегодно привлекает сотни туристов.

Алапаевский район — один из старейших и красивейших на Урале. А село Арамашево — его жемчужина — было основано среди лесов и скал почти четыреста лет назад. Здесь сохранились старинные русские избы с уникальной росписью.

Убранство двух горниц и подворья — точь в точь как в начале ХХ века.

"Слово "палати" уже потеряно, они не понимают, когда я вот сюда показываю. А когда я показываю, как мы в одеялко заворачивались, что только на боку можно было спать, какое это было счастье, но ребячье сердце чуткое, оно откликается на то, когда ты их расшевелишь", — рассказывает Вера Реутова.

Еще одна достопримечательность буквально — через дорогу. Миллион алых и не только алых роз. В небольшом уральском поселке на трех гектарах раскинулась настоящая плантация королевы цветов. Уральская роза, в отличие от импортных, стоит дешевле, стоит дольше и при этом — абсолютно экологична.

Совершить "кругосветку" по алапаевским красотам теперь можно на специальном туристическом вагончике.

"Ты попадаешь, действительно, как в сказку, как в детство, вот в эту песню о голубом вагоне", — восторгается туристка Татьяна Деева.

Под стук колес и мелодии гармошки час в пути пролетает незаметно. И для алапаевской узкоколейки это словно второе рождение.

Сейчас

22:15

На юге Италии произошло землетрясение

21:48

Еще одну участницу "Нового величия" перевели под домашний арест

19:55

Заповедник в Ялте охватил крупный пожар

18:40

Павликову перевели из СИЗО под домашний арест

18:20

Взрыв на шахте в Ростовской области: есть погибший

17:58

В Лондоне грузовик насмерть сбил врача Елизаветы II

16:42

Арестован мэр Оренбурга, обвиняемый во взяточничестве

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Учебный перелет российских стратегических бомбардировщиков. Видео Минобороны

Учебный перелет российских стратегических бомбардировщиков. Видео Минобороны

2 часа назад
Немецкий политик: Крым - часть России

Немецкий политик: Крым - часть России

2 часа назад
Он слишком много знал: Трамп мстительно закрыл доступ к гостайне экс-главе ЦРУ

Он слишком много знал: Трамп мстительно закрыл доступ к гостайне экс-главе ЦРУ

1 час назад
Резкий ответ на санкции: Турция поднимает пошлины на товары из Америки

Резкий ответ на санкции: Турция поднимает пошлины на товары из Америки

1 час назад
В Лондоне грузовик насмерть сбил врача Елизаветы II

В Лондоне грузовик насмерть сбил врача Елизаветы II

4 часа назад
10 тысяч за эксклюзив: житель Якутии продает шапку из шерсти мамонта

10 тысяч за эксклюзив: житель Якутии продает шапку из шерсти мамонта

3 часа назад
Личные финансы: 6 проблем молодого поколения

Личные финансы: 6 проблем молодого поколения

7 часов назад
Нужна помощь: Софию Пындык спасет аппарат искусственной вентиляции легких

Нужна помощь: Софию Пындык спасет аппарат искусственной вентиляции легких

13.08.2018 08:53
"Золотой был человек": в деле сестер Хачатурян появились новые свидетели

"Золотой был человек": в деле сестер Хачатурян появились новые свидетели

4 часа назад
Парижане протестуют против открытых уличных туалетов

Парижане протестуют против открытых уличных туалетов

2 часа назад
Серверы Apple не устояли перед хакером-старшеклассником

Серверы Apple не устояли перед хакером-старшеклассником

2 часа назад
МИД РФ: Польша стремится переиначить послевоенную историю

МИД РФ: Польша стремится переиначить послевоенную историю

3 часа назад
С небес на землю: как московский монорельс превращается в трамвай

С небес на землю: как московский монорельс превращается в трамвай

12 часов назад
Спасите двухлетнюю Арину от удушья

Спасите двухлетнюю Арину от удушья

15.08.2018 10:28
"Зенит" отыграл четыре мяча в матче с минским "Динамо"

"Зенит" отыграл четыре мяча в матче с минским "Динамо"

43 минуты назад
Еще одну участницу "Нового величия" перевели под домашний арест

Еще одну участницу "Нового величия" перевели под домашний арест

50 минут назад
Корреспондент "Вестей" сыграла в бадминтон с роботом

Корреспондент "Вестей" сыграла в бадминтон с роботом

1 час назад
Алапаевская узкоколейка по-прежнему остается "Дорогой жизни" на Урале

Алапаевская узкоколейка по-прежнему остается "Дорогой жизни" на Урале

1 час назад
"Обратный огонь" обновлен: в Казани представлен новый ракетоносец

"Обратный огонь" обновлен: в Казани представлен новый ракетоносец

1 час назад
Кроссовер Geely SX11 будут продавать в России (мы узнали - когда)

Кроссовер Geely SX11 будут продавать в России (мы узнали - когда)

2 часа назад
Заповедник в Ялте охватил крупный пожар

Заповедник в Ялте охватил крупный пожар

2 часа назад
Умер павлин Декстер, звезда соцсетей

Умер павлин Декстер, звезда соцсетей

2 часа назад
Каким будет "город будущего" Alphabet: опубликованы первые планы

Каким будет "город будущего" Alphabet: опубликованы первые планы

3 часа назад
Пожарные реанимировали четырех кошек, едва не погибших на пожаре

Пожарные реанимировали четырех кошек, едва не погибших на пожаре

3 часа назад
Успенского похоронят на "аллее актеров" Троекуровского кладбища

Успенского похоронят на "аллее актеров" Троекуровского кладбища

4 часа назад
Взрыв на шахте в Ростовской области: есть погибший

Взрыв на шахте в Ростовской области: есть погибший

4 часа назад
В египетской гробнице обнаружен самый древний сыр

В египетской гробнице обнаружен самый древний сыр

4 часа назад
На востоке Москвы мужчина расстрелял родителей жены

На востоке Москвы мужчина расстрелял родителей жены

4 часа назад
Они победили ИГИЛ: во Франции проанализировали действия "неосмотрительного" Путина

Они победили ИГИЛ: во Франции проанализировали действия "неосмотрительного" Путина

4 часа назад
Молодая мама покусала хозяина собаки из-за отсутствующего намордника

Молодая мама покусала хозяина собаки из-за отсутствующего намордника

4 часа назад
Величайшая певица в истории Арета Франклин умерла в Детройте от рака

Величайшая певица в истории Арета Франклин умерла в Детройте от рака

5 часов назад
Детей, ставших заложниками ипотеки, выселять не будут

Детей, ставших заложниками ипотеки, выселять не будут

5 часов назад
Арестован мэр Оренбурга, обвиняемый во взяточничестве

Арестован мэр Оренбурга, обвиняемый во взяточничестве

5 часов назад
Телеведущий программы о ремонте в порыве ярости обстрелял безработного соседа

Телеведущий программы о ремонте в порыве ярости обстрелял безработного соседа

7 часов назад
Матильда честно рассказала, как поделила имущество со Шнуром

Матильда честно рассказала, как поделила имущество со Шнуром

8 часов назад
Саморемонт сетчатки глаз возможен: новый метод вернул слепым мышам возможность видеть свет

Саморемонт сетчатки глаз возможен: новый метод вернул слепым мышам возможность видеть свет

8 часов назад
Новый BMW Z4: долгожданные "официальные" фото

Новый BMW Z4: долгожданные "официальные" фото

9 часов назад
Японский "VR-массаж со школьницами" на самом деле делают мужчины

Японский "VR-массаж со школьницами" на самом деле делают мужчины

9 часов назад
"Маша и Медведь" будущего: Netflix выпустит мультфильм о дружбе девочки и робота

"Маша и Медведь" будущего: Netflix выпустит мультфильм о дружбе девочки и робота

9 часов назад
Как отличить настоящую винтажную вещь от подделки

Как отличить настоящую винтажную вещь от подделки

9 часов назад
За крупную взятку Никандрова лишили звания генерала и посадили на 5,5 лет

За крупную взятку Никандрова лишили звания генерала и посадили на 5,5 лет

9 часов назад
Как избавиться от запаха пота? 7 правил свежести

Как избавиться от запаха пота? 7 правил свежести

9 часов назад
Никаких гей-парадов: власти Новоульяновска не решились войти в историю

Никаких гей-парадов: власти Новоульяновска не решились войти в историю

10 часов назад
В Россию привезут четырехдверное купе Volkswagen Arteon

В Россию привезут четырехдверное купе Volkswagen Arteon

12 часов назад
Сердце стареет от недосыпа

Сердце стареет от недосыпа

13 часов назад