Умер павлин Декстер, звезда соцсетей

В США скончался павлин Декстер, принадлежавшей художнице Вентико из Бруклина. Птица попала в новости после того, как в январе ее не пустили на борт самолета вместе с хозяйкой, хотя та говорила, что Декстер нужен ей для эмоциональной поддержки. За "Инстаграмом" павлина следили более 17 тысяч человек, сообщает Vice.

После того, как Декстера с Вентико не пустили на борт самолета, пара решила проделать запланированное путешествие на машине. Американка вела дневник поездки у себя в соцсетях, комментируя каждую остановку на пути из Нью-Джерси в Лос-Анджелес.

Вскоре о птице и ее хозяйке начали писать многие крупные газеты страны. Журналисты восхищались необычной дружбой женщины и павлина и даже писали статьи в защиту права Декстера летать самолетом.

По словам Вентико, она увидела фотографию Декстера в Интернете в 2014 году. Местный чиновник продал его за 200 долларов, устав держать экзотическую птицу у себя во дворе.

Художница рассказала, что это была любовь с первого взгляда. Вентико и Декстер прожили вместе четыре года. Художница заявила, что павлин скончался у нее на руках. Ветеринары не смогли ему помочь.