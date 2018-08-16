Парижане протестуют против открытых уличных туалетов

В центре Парижа появились новые общественные туалеты, которые представляют собой урны с установленными на них цветами. По словам властей, такие уличные уборные крайне экологичны. Однако местные жители задумку не оценили, назвав ее "отвратительной" и "сексистской", сообщает Vice.

Внутри новых туалетов, у которого нет ни стен, ни ограждений, находится компост, который при смешивании с мочой оказывается пригодным для удобрения почвы. Выглядит нововведение, однако, не слишком эстетично.

Oui oui, indeed.



France has put the 'P' in Paris with public urinals. 😳 pic.twitter.com/4kU7CCIHiw — David Cant CMIOSH (@davidgcant) 15 августа 2018 г.

Местные жители говорят, что не собираются смотреть на справляющих малую нужду мужчин прямо на острове Сен-Луи, недалеко от Собора Парижской Богоматери.



"Общество заставляет нас принять это как должное, но это отвратительно. Кроме того, почему считается, что мужчины не могут терпеть, а женщины могут? Где женские аналоги подобных туалетов?", — недоумевает одна из местных жительниц.

Парижане уже подготовили петицию с требованием убрать новые туалеты с городских улиц.