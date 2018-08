Он слишком много знал: Трамп мстительно закрыл доступ к гостайне экс-главе ЦРУ

Президент США Дональд Трамп отомстил экс-директору ЦРУ Джону Бреннану за критику в свой адрес. Отныне Бреннану перекрыт доступ к секретной информации. И как стало известно, список лиц, которых в ближайшее время постигнет та же участь внушительный. Поступком президента быстро воспользовались обиженные Трампом СМИ, запели старую песню про ущемление прав свободы слова на новый лад.

Он слишком много знал: Покончить с репутацией и общественной карьерой бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, а ныне штатного комментатора телеканала MSNBC, Дональд Трамп решил изощренно: закрыл ветерану разведки, служившему при шести американских президентах, доступ к государственной тайне США.

"Господин Бреннан недавно использовал свой статус бывшего высокопоставленного госслужащего с доступом к секретной информации, чтобы сделать ряд необоснованных и возмутительных обвинений, выплескивая свой гнев на администрацию в интернете и на телевидении. Позиция Бреннана и его действия не соответствуют требованиям доступа к самым охраняемым национальным секретам и институтам", — пояснила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Тем самым Трамп в очередной раз грубо нарушил неписанные правила жизни американского истеблишмента. Элиты в первую очередь из разведки при любой администрации остаются в обойме. Но кто виноват в том, что некогда искусные политические игры Вашингтона стали напоминать закон джунглей — "либо ты, либо тебя".

"Трамп подлый, бесчестный и недобросовестный человек. Я решил высказаться, потому что считаю, что наше будущее под угрозой, пока Трамп продолжает свои клоунские выходки", — заявил о Трампе Бреннан.

"Джон Бреннан — это пятно на нашей стране, мы заслуживаем лучшего", — с ответной речью выступил президент США.

Особо активно Бреннан убеждал зрителей, что Трамп сговорился с Кремлем. Теперь он лишится доступа к гостайне, а значит авторитета и ореола посвященного человека могут также экс-глава ФБР Джеймс Коми, бывший директор Нацразведки Джеймс Клэппер, еще один экс-глава ЦРУ Майкл Хайден, а также бывшая помощник Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс. Все они, по мнению Трампа, используют секретные данные для политических атак на Белый дом. Впрочем, большинство СМИ расценили это как очередную попытку давления на свободу слова.

Более ста сетевых и печатных изданий от небольших районных газет до грандов вроде New York Times вышли в свет с такими редакционными статьями: в них они призывают дать отпор "войне со свободной прессой", которую, по их мнению, развернул американский президент.

Трамп спешно и эмоционально ответил в Twitter— кое-где прописными буквами.

"Фейк-ньюс — это оппозиционная партия. На самом деле пресса свободна писать и говорить что угодно, но многое из того, что она говорит, это фейк-ньюс, продвигающие политическую пропаганду или просто пытающиеся задеть людей. Честность победит!" – написал Трамп.

THE FAKE NEWS MEDIA IS THE OPPOSITION PARTY. It is very bad for our Great Country....BUT WE ARE WINNING!