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16 августа 201821:22 Анастасия Саховская

Корреспондент "Вестей" сыграла в бадминтон с роботом

Няни, почтальоны, портье, медсестры и даже судьи — все это роботы, которые теперь умеют делать все. Последние достижения в области создания искусственного интеллекта, которые еще недавно казались фантастикой, представили на Всемирной конференции робототехники в Пекине.

Заставить Трампа заговорить по-китайски, да еще и без акцента мог только искусственный интеллект. Впрочем, когда то же самое он повторил по-английски, зал все равно не поверил ушам и глазам: слова о "лучшем технологичном мире в эпоху открытости и взаимной выгоды" в уста американского президента вложила одна из компаний, призванных вывести Китай в лидеры отрасли. Кошмар Трампа наяву: он только что подписал указ о запрете использования в госучреждениях США китайских технологий и устраивает гонку интеллектуальных вооружений с таможенными барьерами. "Вы все на четверть больше заплатите!", — Трампа уже пародируют даже в китайских ресторанах, а вот профессионалам отрасли совсем не смешно.

"Если мы не урегулируем споры в ближайшее время, и эти тарифы будут продолжать расти, всем будет больно, — считает президент Ассоциации продвижения автоматизации Джефф Бернштейн. — Рабочие места под угрозой — упадет не только спрос на автоматизацию, но и спрос на людей".

А вот спрос на роботов только растет. По крайней мере, в Китае на так называемых сервисных. Помощники во всех сферах жизни: пока с детьми роботы-няни, с родителями — роботы-бармены. Роботы-сиделки и медсестры — могут смешать лекарство по рецепту и развезти по палатам. Роботы-музыканты уже сколотили оркестр. Сделать зарядку или сыграть матч — соперник всегда готов и неутомим.

В бадминтон в Китае играет каждый пятый — человек, а теперь еще и робот. Его датчики настолько чувствительны, что способны распознать траекторию движения волана с точностью до 5 миллиметров. И говорят, в этом виде спорта он практически непобедим. Получается, роботы начинают и выигрывают?

Людей уже заменили почтальоны-дроны. Пока только в горных провинциях (над Пекином полеты запрещены), но такая доставка быстрее и дешевле (всего юань за полет). А ведь в Китае полмиллиарда заказов на дом в неделю — гигантский внутренний рынок. "Раньше посылки вообще развозили на лошадях, но прогресс идет вперед, и я думаю, будущее именно за электронными курьерами", — говорит менеджер отдела бизнес-отношений компании-разработчика Ян Цзин.

Роботы все живее: у андроидов пластика уже почти человеческая. Летучая мышь — это бионический робот, а вот механическая рука, которая реагирует на прикосновение, — за счет сенсоров под воздушным давлением. Кстати, немецкая разработка. На Пекинской конференции — 30 стран, которые не боятся показывать свой прогресс и брать лучшее в развитии у других. Чтобы понять выгоду, даже не обязателен искусственный интеллект.

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