Многодетную семью в Челябинской области не стали выселять

Суд в Челябинске вынес непростое решение и защитил троих детей, которые унаследовали ипотечный долг после смерти матери, а в результате могли остаться без крыши над головой. С пониманием к проблемам многодетной семьи отнеслись в банке, где была оформлена ипотека. Не остались равнодушными и местные депутаты-единороссы.

На диване спит Арсюша, Артём и папа. Они живут здесь вчетвером — трое братьев и отец. Квартиру мальчики унаследовали после гибели мамы. В придачу — ипотечный долг, почти миллион рублей. Сейчас семья — на грани выселения.

"Конечно, испугались. Чтобы с тремя детьми остаться на улице — врагу не пожелаешь", — говорит Алексей Березин, многодетный отец.

Ему одному очень тяжело. Работает слесарем в совхозе — зарплата небольшая. Поэтому и накапливал долг, не мог вовремя делать взносы по кредиту. Даже с учётом пенсии, назначенной детям, едва на жизнь хватает. Но он не отказывается платить, лишь бы банк согласился пойти на уступки.

"Мы готовы предложить несколько вариантов выхода из ситуации. Но для реализации необходимо активное участие второй стороны. — Они отказываются идти на контакт? — Вот, всё", — сообщила Наталья Карпова, заместитель управляющего челябинским отделением Сбербанка России.

Ситуация запутанная даже для профессиональных юристов. Отец-одиночка просто не разберётся. Вмешались региональный уполномоченный по правам человека и эксперты Общероссийского народного Фронта. Выход искали вместе с представителями банка. Оказалось, долг погасить можно.

"У нас в области принят закон о том, что многодетные семьи, которые нуждаются в получении земельного участка, могут отказаться от него и получить денежную компенсацию. Которую также можно в рамках закона, направить на погашение ипотечного кредит", — проинформировала Маргарита Павлова, уполномоченный по правам человека в Челябинской области.

Отец-одиночка обратился в суд, чтобы решение об изъятии квартиры отменили. Видно, как Алексей волновался, когда слушал слова судьи. Дети остаются в своей квартире и о сумме долга в миллион рублей — речи уже не идет.

"Первая инстанция взыскала порядка 950 тысяч рублей. Суд сегодня взыскивает порядка 140 тысяч рублей. То есть, в принципе, судом уменьшается долг примерно в 9 раз", — рассказал Вячеслав Курилин, эксперт ОНФ.

С заседания многодетный отец вышел всё же озадаченным. 140 тысяч — деньги немалые. Но история детей, которые могут оказаться на улице вызвала отклик еще до того, как суд снизил сумму. Долг Алексея и его сыновей решили погасить челябинские депутаты-единороссы. До копейки.

"В дальнейшем мы будем не просто контролировать ситуацию, но наша дружба с этой семьёй будет продолжена. И мы будем следить за судьбой в целом, семьи, и, конечно, будем помогать детям", — сообщила Марина Поддубная, заместитель секретаря челябинского регионального отделения партии "Единая Россия".

В гости к семье Березиных депутаты едут завтра. На погашение ипотечного кредита потребуется несколько дней. Но это уже сугубо технический процесс.