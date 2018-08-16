Новости Общество

Все видео этой рубрики
16 августа 201821:20 Александр Евстигнеев

Многодетную семью в Челябинской области не стали выселять

Суд в Челябинске вынес непростое решение и защитил троих детей, которые унаследовали ипотечный долг после смерти матери, а в результате могли остаться без крыши над головой. С пониманием к проблемам многодетной семьи отнеслись в банке, где была оформлена ипотека. Не остались равнодушными и местные депутаты-единороссы.

На диване спит Арсюша, Артём и папа. Они живут здесь вчетвером — трое братьев и отец. Квартиру мальчики унаследовали после гибели мамы. В придачу — ипотечный долг, почти миллион рублей. Сейчас семья — на грани выселения.

"Конечно, испугались. Чтобы с тремя детьми остаться на улице — врагу не пожелаешь", — говорит Алексей Березин, многодетный отец.

Ему одному очень тяжело. Работает слесарем в совхозе — зарплата небольшая. Поэтому и накапливал долг, не мог вовремя делать взносы по кредиту. Даже с учётом пенсии, назначенной детям, едва на жизнь хватает. Но он не отказывается платить, лишь бы банк согласился пойти на уступки.

"Мы готовы предложить несколько вариантов выхода из ситуации. Но для реализации необходимо активное участие второй стороны. — Они отказываются идти на контакт? — Вот, всё", — сообщила Наталья Карпова, заместитель управляющего челябинским отделением Сбербанка России.

Ситуация запутанная даже для профессиональных юристов. Отец-одиночка просто не разберётся. Вмешались региональный уполномоченный по правам человека и эксперты Общероссийского народного Фронта. Выход искали вместе с представителями банка. Оказалось, долг погасить можно.

"У нас в области принят закон о том, что многодетные семьи, которые нуждаются в получении земельного участка, могут отказаться от него и получить денежную компенсацию. Которую также можно в рамках закона, направить на погашение ипотечного кредит", — проинформировала Маргарита Павлова, уполномоченный по правам человека в Челябинской области.

Отец-одиночка обратился в суд, чтобы решение об изъятии квартиры отменили. Видно, как Алексей волновался, когда слушал слова судьи. Дети остаются в своей квартире и о сумме долга в миллион рублей — речи уже не идет.

"Первая инстанция взыскала порядка 950 тысяч рублей. Суд сегодня взыскивает порядка 140 тысяч рублей. То есть, в принципе, судом уменьшается долг примерно в 9 раз", — рассказал Вячеслав Курилин, эксперт ОНФ.

С заседания многодетный отец вышел всё же озадаченным. 140 тысяч — деньги немалые. Но история детей, которые могут оказаться на улице вызвала отклик еще до того, как суд снизил сумму. Долг Алексея и его сыновей решили погасить челябинские депутаты-единороссы. До копейки.

"В дальнейшем мы будем не просто контролировать ситуацию, но наша дружба с этой семьёй будет продолжена. И мы будем следить за судьбой в целом, семьи, и, конечно, будем помогать детям", — сообщила Марина Поддубная, заместитель секретаря челябинского регионального отделения партии "Единая Россия".

В гости к семье Березиных депутаты едут завтра. На погашение ипотечного кредита потребуется несколько дней. Но это уже сугубо технический процесс.

Сейчас

22:15

На юге Италии произошло землетрясение

21:48

Еще одну участницу "Нового величия" перевели под домашний арест

19:55

Заповедник в Ялте охватил крупный пожар

18:40

Павликову перевели из СИЗО под домашний арест

18:20

Взрыв на шахте в Ростовской области: есть погибший

17:58

В Лондоне грузовик насмерть сбил врача Елизаветы II

16:42

Арестован мэр Оренбурга, обвиняемый во взяточничестве

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Учебный перелет российских стратегических бомбардировщиков. Видео Минобороны

Учебный перелет российских стратегических бомбардировщиков. Видео Минобороны

2 часа назад
Немецкий политик: Крым - часть России

Немецкий политик: Крым - часть России

2 часа назад
Он слишком много знал: Трамп мстительно закрыл доступ к гостайне экс-главе ЦРУ

Он слишком много знал: Трамп мстительно закрыл доступ к гостайне экс-главе ЦРУ

1 час назад
Резкий ответ на санкции: Турция поднимает пошлины на товары из Америки

Резкий ответ на санкции: Турция поднимает пошлины на товары из Америки

1 час назад
В Лондоне грузовик насмерть сбил врача Елизаветы II

В Лондоне грузовик насмерть сбил врача Елизаветы II

4 часа назад
10 тысяч за эксклюзив: житель Якутии продает шапку из шерсти мамонта

10 тысяч за эксклюзив: житель Якутии продает шапку из шерсти мамонта

3 часа назад
Личные финансы: 6 проблем молодого поколения

Личные финансы: 6 проблем молодого поколения

7 часов назад
Нужна помощь: Софию Пындык спасет аппарат искусственной вентиляции легких

Нужна помощь: Софию Пындык спасет аппарат искусственной вентиляции легких

13.08.2018 08:53
"Золотой был человек": в деле сестер Хачатурян появились новые свидетели

"Золотой был человек": в деле сестер Хачатурян появились новые свидетели

4 часа назад
Парижане протестуют против открытых уличных туалетов

Парижане протестуют против открытых уличных туалетов

2 часа назад
Серверы Apple не устояли перед хакером-старшеклассником

Серверы Apple не устояли перед хакером-старшеклассником

2 часа назад
МИД РФ: Польша стремится переиначить послевоенную историю

МИД РФ: Польша стремится переиначить послевоенную историю

3 часа назад
С небес на землю: как московский монорельс превращается в трамвай

С небес на землю: как московский монорельс превращается в трамвай

12 часов назад
Спасите двухлетнюю Арину от удушья

Спасите двухлетнюю Арину от удушья

15.08.2018 10:28
"Зенит" отыграл четыре мяча в матче с минским "Динамо"

"Зенит" отыграл четыре мяча в матче с минским "Динамо"

43 минуты назад
Еще одну участницу "Нового величия" перевели под домашний арест

Еще одну участницу "Нового величия" перевели под домашний арест

50 минут назад
Корреспондент "Вестей" сыграла в бадминтон с роботом

Корреспондент "Вестей" сыграла в бадминтон с роботом

1 час назад
Алапаевская узкоколейка по-прежнему остается "Дорогой жизни" на Урале

Алапаевская узкоколейка по-прежнему остается "Дорогой жизни" на Урале

1 час назад
"Обратный огонь" обновлен: в Казани представлен новый ракетоносец

"Обратный огонь" обновлен: в Казани представлен новый ракетоносец

1 час назад
Кроссовер Geely SX11 будут продавать в России (мы узнали - когда)

Кроссовер Geely SX11 будут продавать в России (мы узнали - когда)

2 часа назад
Заповедник в Ялте охватил крупный пожар

Заповедник в Ялте охватил крупный пожар

2 часа назад
Умер павлин Декстер, звезда соцсетей

Умер павлин Декстер, звезда соцсетей

2 часа назад
Каким будет "город будущего" Alphabet: опубликованы первые планы

Каким будет "город будущего" Alphabet: опубликованы первые планы

3 часа назад
Пожарные реанимировали четырех кошек, едва не погибших на пожаре

Пожарные реанимировали четырех кошек, едва не погибших на пожаре

3 часа назад
Успенского похоронят на "аллее актеров" Троекуровского кладбища

Успенского похоронят на "аллее актеров" Троекуровского кладбища

4 часа назад
Взрыв на шахте в Ростовской области: есть погибший

Взрыв на шахте в Ростовской области: есть погибший

4 часа назад
В египетской гробнице обнаружен самый древний сыр

В египетской гробнице обнаружен самый древний сыр

4 часа назад
На востоке Москвы мужчина расстрелял родителей жены

На востоке Москвы мужчина расстрелял родителей жены

4 часа назад
Они победили ИГИЛ: во Франции проанализировали действия "неосмотрительного" Путина

Они победили ИГИЛ: во Франции проанализировали действия "неосмотрительного" Путина

4 часа назад
Молодая мама покусала хозяина собаки из-за отсутствующего намордника

Молодая мама покусала хозяина собаки из-за отсутствующего намордника

4 часа назад
Величайшая певица в истории Арета Франклин умерла в Детройте от рака

Величайшая певица в истории Арета Франклин умерла в Детройте от рака

5 часов назад
Детей, ставших заложниками ипотеки, выселять не будут

Детей, ставших заложниками ипотеки, выселять не будут

5 часов назад
Арестован мэр Оренбурга, обвиняемый во взяточничестве

Арестован мэр Оренбурга, обвиняемый во взяточничестве

5 часов назад
Телеведущий программы о ремонте в порыве ярости обстрелял безработного соседа

Телеведущий программы о ремонте в порыве ярости обстрелял безработного соседа

7 часов назад
Матильда честно рассказала, как поделила имущество со Шнуром

Матильда честно рассказала, как поделила имущество со Шнуром

8 часов назад
Саморемонт сетчатки глаз возможен: новый метод вернул слепым мышам возможность видеть свет

Саморемонт сетчатки глаз возможен: новый метод вернул слепым мышам возможность видеть свет

8 часов назад
Новый BMW Z4: долгожданные "официальные" фото

Новый BMW Z4: долгожданные "официальные" фото

9 часов назад
Японский "VR-массаж со школьницами" на самом деле делают мужчины

Японский "VR-массаж со школьницами" на самом деле делают мужчины

9 часов назад
"Маша и Медведь" будущего: Netflix выпустит мультфильм о дружбе девочки и робота

"Маша и Медведь" будущего: Netflix выпустит мультфильм о дружбе девочки и робота

9 часов назад
Как отличить настоящую винтажную вещь от подделки

Как отличить настоящую винтажную вещь от подделки

9 часов назад
За крупную взятку Никандрова лишили звания генерала и посадили на 5,5 лет

За крупную взятку Никандрова лишили звания генерала и посадили на 5,5 лет

9 часов назад
Как избавиться от запаха пота? 7 правил свежести

Как избавиться от запаха пота? 7 правил свежести

9 часов назад
Никаких гей-парадов: власти Новоульяновска не решились войти в историю

Никаких гей-парадов: власти Новоульяновска не решились войти в историю

10 часов назад
В Россию привезут четырехдверное купе Volkswagen Arteon

В Россию привезут четырехдверное купе Volkswagen Arteon

12 часов назад
Сердце стареет от недосыпа

Сердце стареет от недосыпа

13 часов назад