Уникальный концертный зал "Зарядье": последние приготовления

Сцена-трансформер, уникальная акустика и зал, где все места – лучшие: в московском парке "Зарядье" ко Дню города откроется новый концертный зал. Первых зрителей ждет грандиозный концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, а торжественную церемонию открытия в режиме онлайн увидят в десятках стран мира.

Концертный зал "Зарядье" – это, по сути, одновременно несколько залов. Вс6 дело — в сцене-трансформере. Одна команда — и амфитеатр превращается в одноуровневое пространство, так что колдовать над сценой можно в зависимости от мероприятия. Сложный механизм спрятан глубоко под землей. Несколько этажей под сценой занимает настоящая закулисная фабрика. Двигать стулья больше не надо. Все управление происходит через пульт. Одно касание планшета — и зал меняет свой облик.

Концертной площадки, оснащенной подобными технологиями, в России еще не было. Подробнее об этом — Сергей Саенко, заместитель начальника отдела механизации МКЗ "Зарядье": "Над нами находится сцена, это помещение оркестровой ямы, эти механизмы опускают оркестровую яму до самого пола. Все специально делалось для "Зарядья", под наш проект".

Директор концертного зала Ольга Жукова проводит экскурсию по холлу. Задачей дизайнеров было вписать здание в концепцию всего парка. В результате остановились на современной архитектуре: светлые стены, просторность, футуристический стиль. "Наш большой зал выстроен амфитеатром, то есть это круговая история, зрители сидят вокруг сцены, — поясняет генеральный директор МКЗ "Зарядье". — Ты видишь оркестр и видишь дирижера, не то, чтобы в глаза ему посмотреть, не отрываясь можно смотреть и видеть все эмоции, и ту магию музыки, которая создается здесь и сейчас".

В "Зарядье", в первую очередь, делают ставку на звук. За акустическую систему в большом и малом залах отвечают японские инженеры. Предварительно создали уменьшенную модель, один к десяти, а в зрителей-манекенов вмонтировали микрофоны (так определяли, каким должен быть звук). Здесь важна каждая деталь, даже в дизайне. Например, фактура стен. Такие дугообразные, из аляскинского кедра и орегонской сосны, делают звук объемным и максимально приближенным к натуральному. Как здесь говорят, для уха меломана.

"Это как раз тот самый случай, когда технологии и красота дизайна вошли в тот самый баланс, — отмечает заведующий художественно-постановочной частью МКЗ "Зарядье" Максим Борисов. — За стеной находится целый пирог технологический-акустический, который решает задачи и звукоотражения, и поглощения, и звукоизоляции".

Концертный зал станет подарком Москве в День города. Первый в его истории музыкальный сезон откроется 8 сентября. Вместе с симфоническим оркестром Мариинского театра на сцену выйдет маэстро Гергиев. Торжественную церемонию открытия увидят миллионы — трансляция пройдет в ста странах.