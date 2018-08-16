Жесткая посадка: у китайского самолета в Маниле отвалился двигатель

Boeing 737-800 китайской авиакомпании Xiamen Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту Манилы.

Как передает ТАСС, самолет, который летел в филиппинскую столицу из Сямэня, около часа кружил над аэропортом, а затем при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

При этом от левого крыла самолета отвалился двигатель. Сейчас идет экстренная эвакуация пассажиров.