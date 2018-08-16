"Зенит" отыграл четыре мяча в матче с минским "Динамо"

В Санкт-Петербурге, на стадионе "Петровский" проходит ответный матч третьего раунда Лиги Европы между "Зенитом" и минским "Динамо". Проиграв в Минске с результатом 0:4, "Зенит" смог забить четыре безответных мяча в ответной встрече. Соперники продолжат выяснять отношения в дополнительное время.

В Минске "Зенит" проиграл с разгромным счетом 0:4. Для того, чтобы выйти в следующий раунд, петербуржцам необходимо побеждать с разницей в пять мячей. Неудивительно, что встреча началась с атак хозяев поля. Но в первом тайме "Зенит" лишь раз добился успеха. На 22 минуте Леандро Паредес со штрафного поразил ворота мичан. Явно ошибся в этом эпизоде вратарь гостей Андрей Горбунов.

После перерыва хозяева усилили натиск. Очень активен был Кристиан Нобоа, обстреливавший ворота "Динамо" из-за пределов штрафной. Но лишь на 66 минуте эквадорец сумел добиться успеха, использовав штрафной.

Но тут хозяев подвел Паредес, заработавший две необязательных желтых карточки и оставивший команду в меньшинстве. Положение петербуржцев осложнилось. Однако тут сказал свое веское слово Артем Дзюба. На 75 минуте нападающий в падении смог нанести точный удар после паса Себастьяна Дриусси. А через четыре минуты Артем забил четвертый мяч и сравнял счет по сумме двух встреч.

Хозяева хотели забить пятый мяч. Мог отличится Александр Ерохин, но 90 минут встречи на "Петровском" завершились с результатом 4:0. Для выявления победителя двухраундового противостояния потребуется дополнительные 30 минут.