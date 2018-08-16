Помощница Трампа записала, как ей предлагали деньги за молчание

Представители Дональда Трампа предлагали экс-помощнице президента США Омаросе Маниголт-Ньюман деньги в обмен на молчание. Женщина скрытно записала свою беседу с Ларой Трамп, супругой сына президента США Эрика.

Аудиозапись была сделана в декабре 2017 года, сообщает ТАСС. Произошла она спустя несколько дней после скандального увольнения Маниголт-Ньюман из Белого дома. Лара Трамп предложила уволенной помощнице Трампа должность в избирательном штате и контракт с ежемесячной зарплатой в 15 тысяч долларов.

"Это попытка купить мое молчание, объявить в отношении меня цензуру и откупиться", — заявила 44-летняя Омароса Маниголт-Ньюман, передав запись MSNBC.

14 августа Маниголт-Ньюман представила публике свою книгу, в которой она нелицеприятно отзывается о Дональде Трампе. Чернокожая помощница Трампа обвинила своего бывшего шефа в расизме, нарциссизме и женоненавистничестве. Омароса также рассказала о том, что Трамп съел после прочтения секретный документ. Обнародование сделанных тайно аудиозаписей было крайне негативно воспринято в администрации Трампа. В Белом доме Маниголт-Ньюман пообещали возникновение проблем. Трамп уже подал на женщину в суд за нарушение соглашения о конфиденциальности.