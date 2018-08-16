Хет-трик Дзюбы вывел "Зенит" в раунд плей-офф Лиги Европы

"Зенит" разгромил в Санкт-Петербурге минское "Динамо" 8:1 и вышел в раунд-плей-офф Лиги Европы. Основное время завершилось со счетом 4:0 в пользу петербуржцев, а в дополнительные 30 минут зенитовцы дожали соперника. Три мяча в ворота минчан забил Артем Дзюба.

В Минске "Зенит" проиграл с разгромным счетом 0:4. Для того, чтобы выйти в следующий раунд, петербуржцам необходимо побеждать с разницей в пять мячей. Неудивительно, что встреча началась с атак хозяев поля. Но в первом тайме "Зенит" лишь раз добился успеха. На 22 минуте Леандро Паредес со штрафного поразил ворота минчан. Явно ошибся в этом эпизоде вратарь гостей Андрей Горбунов.

После перерыва хозяева усилили натиск. Очень активен был Кристиан Нобоа, обстреливавший ворота "Динамо" из-за пределов штрафной. Но лишь на 66 минуте эквадорец сумел добиться успеха, использовав штрафной.

Но тут хозяев подвел Паредес, заработавший две необязательных желтых карточки и оставивший команду в меньшинстве. Положение петербуржцев осложнилось. Однако тут сказал свое веское слово Артем Дзюба. На 75 минуте нападающий в падении смог нанести точный удар после паса Себастьяна Дриусси. А через четыре минуты Артем забил четвертый мяч и сравнял счет по сумме двух встреч.

Хозяева хотели забить пятый мяч. Мог отличится Александр Ерохин, но 90 минут встречи на "Петровском" завершились с результатом 4:0. Для выявления победителя двухраундового противостояния потребуется дополнительные 30 минут.

Хозяева пошли всей командой забивать, но пропустили на 98 минуте. Ошиблась оборона хозяев, чем воспользовался Сейду Яхая. Снова над российским клубом нависла угроза катастрофы. Но "Зенит" смог добиться необходимого результата. На 109 минуте Себастьян Дриусси в пятый раз огорчил "Динамо". А на 115 минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Артем Дзюба не оставил шансов Андрею Горбунову. Затем в ворота "Динамо" был назначен еще один 11-метровый, который реализовал Роберт Мак. Тот же Мак подвел итог встречи на 120 минуте – 8:1.

"Зенит" победил по сумме двух матчей 8:5 и вышел в раунд плей-офф Лиги Европы. Теперь команда Сергея Семака сыграет с победителем пары "Мольде" (Норвегия) – "Хиберниан" (Шотландия).