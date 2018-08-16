На Украине россиянку осудили на три года условно

Российский волонтер Елена Одновол осуждена на три года условно на Украине и завтра будет освобождена из СИЗО. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По словам Москальковой, в четверг в отношении Елены Одновол вынесено судебное решение, а в пятницу она будет освобождена из СИЗО. Место отбытия срока наказания не уточняется. По информации украинской стороны, Одновол признала свою вину, однако суть этих преступлений не доведена до сведения российского уполномоченного, передает ТАСС.

Жительница Крыма, координатор Всероссийской общественной организации "Волонтеры Победы" Елена Одновол была задержана украинскими пограничниками 23 апреля на границе с Крымом; ее обвинили в "подрывной деятельности".