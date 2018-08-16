Сергей Семак: футболисты "Зенита" – герои

"Зенит" из Санкт-Петербурга сумел пробиться в раунд плей-офф Лиги Европы. Проиграв первый матч минскому "Динамо" 0:4, петербуржцы в ответной встрече разгромили соперника 8:1. Три мяча в ворота гостей забил Артем Дзюба.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак не скупился на похвалы в адрес своей команды. " Ребята — молодцы, они — герои в моих глазах. Сегодня насладимся победой, а завтра будем готовиться к следующему матчу. Не совсем получилось использовать фланги так, как мы хотели. И очень жаль, что не забили еще. Судейство? Наверное, можно было поставить пенальти в ворота минского "Динамо" в некоторых моментах. Мы верили в эту победу. Нас раззадорили слова о том, что в первом матче команда "ползала на карачках". Это приятная победа после сложного поражения", — приводит слова Семака "Спорт-Экспресс".

Главный герой встречи Артем Дзюба также не скрывал радости по случаю победы "Зенита". "Противостояние классное. Минск сражался. Привет всем, кто не верил в нас, кто говорил, что это чудо невозможно. Огромное спасибо всем, кто верил в нас. Мы знали, что сможем! Матч потрясающий! Эмоции! 8:1 – это навсегда!"

В раунде плей-офф Лиги Европы "Зенит" ждет встреча с норвежским "Мольде".