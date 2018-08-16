Госдеп США создает группу по координации иранской политики

Госдепартамент США принял решение создать группу по координации своей политики в отношении Ирана. Формирование группы проходит накануне 65-летней годовщины свержения США и Великобританией иранского премьера Мохаммеда Моссадыка.

Этот орган (будет подчиняться главе Госдепа Майку Помпео) возглавит Брайан Хук; с февраля 2017 года он является руководителем отдела политического планирования Госдепартамента США.

Президент США в мае принял решение о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (этот план ограничивал ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций СБ ООН) и приступил к санкционной политике в отношении Ирана.

Хук заявил, что объявление о формировании группы в годовщину операции спецслужб США и Великобритании по свержению в Тегеране правительства законно избранного премьера-реформатора Мохаммеда Моссадыка в 1953 году — это "чистое совпадение".

Поводом для свержения Моссадыка стала национализация нефтяных компаний, которая нанесла ущерб интересам США и Великобритании. В ходе переворота Моссадык был арестован и оставался под домашним арестом до своей смерти в 1967 году.