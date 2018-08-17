Украинские депутаты подрались в прямом эфире из-за гей-парадов

В прямом эфире украинского телеканала подрались депутаты Верховной рады — Сергей Шахов от "Воли народа" и Игорь Мосийчук от "Радикальной партии". Как сообщается, конфликт начался после заявления Шахова о том, что Мосийчук посещает гей-парады.

Слово за слово, и парламентарии пошли в рукопашную. Как утверждают очевидцы, драться депутаты продолжили и после выходы из студии, передает телеканал "Россия 24".