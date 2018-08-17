Госдеп: дверь для диалога США и России остается открытой

Госдеп США подчеркивает, что дверь для диалога с Россией "оставлена открытой". Представитель департамента выразил поддержку каналам взаимодействия Вашингтона и Москвы по таким вопросам, как Сирия, Украина, стратегическая стабильность и многие другие.

Представитель госдепа сделал свое заявление в ответ на вопрос по поводу планирования нового раунда переговоров между Россией и США по стратегической стабильности, уточняет ТАСС.