Гражданский самолет экстренно приземлился в Перу из-за угрозы взрыва

Гражданский самолет, выполнявший рейс из столицы Перу Лимы в Сантьяго (Чили), совершил экстренную посадку в аэропорту перуанского Писко из-за звонка о бомбе.

По данным ведомства, звонок о якобы заложенной бомбе поступил в центр контроля полетов Чили от неизвестного​​​. После этого экипаж самолета решил сесть в международном аэропорту Писко. Самолет приземлился благополучно, все 83 пассажира эвакуированы, никто не пострадал, сообщает РИА Новости.