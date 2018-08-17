Песков не исключил, что Путин и Эрдоган отдельно встретятся во время саммита в Тегеране

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает, что Владимир Путин и Тайип Эрдоган могут провести отдельную встречу на полях саммита в Тегеране. Саммит, запланированный на начало сентября, посвящен кризису в Сирии. В нем примут участие главы России, Ирана и Турции.

Возможность встречи Путина с главами Ирана и Турции прорабатывается, сообщил Песков.

Ранее Путин и Эрдоган встречались на саммите БРИКС, проходившем в Йоханнесбурге в конце июля. Они обсудили ситуацию в Сирии и экономическое сотрудничество, напоминает РИА Новости.