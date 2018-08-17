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Борьба с коррупцией в России 1 час назад

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17 августа 201802:10

Адвокаты экс-генерала Никандрова, осужденного за взятку, обжалуют приговор

Адвокаты экс-генерала Дениса Никандрова собираются обжаловать приговор. Ранее бывший замначальника столичного управления Следкома получил пять с половиной лет колонии строгого режима.

Мосгорсуд доказал, что Никандров вместе со своими сообщниками получил крупную взятку за освобождение известного преступника по кличке Итальянец, напоминает телеканал "Россия 24".

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