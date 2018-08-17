Google призналась в своем шпионаже за пользователями

Американская корпорация Google признала, что в ряде случаев отслеживает местоположение пользователей, даже когда те выключают соответствующую функцию на своих смартфонах.

Ранее Google утверждала, что в случае, если история местоположений пользователя отключена, то места посещений больше не сохраняются. Впоследствии корпорация изменила свои высказывания. Теперь они гласят, что даже если человек отключил эту функцию, то некоторые данные о местоположении могут сохраняться при использовании других сервисов — например, "Поиска" и "Карт", сообщает ТАСС.