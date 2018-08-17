Звезда сериала "Убойная сила" актер Леонов-Гладышев попал в больницу

Актер Евгений Леонов-Гладышев госпитализирован в Елизаветинскую больницу в Санкт-Петербурге. О причинах госпитализации будет сообщено дополнительно. Известно, что актер попал в больницу вечером 16 августа.

Леонов-Гладышев известен российскому зрителю своими ролями в фильмах "Место встречи изменять нельзя", "Огни", а также в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Бандитский Петербург".

Актер родился в Вильнюсе в 1952 году. Закончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, затем работал на "Ленфильме". В 2007 году был удостоен звания Народного артиста России.