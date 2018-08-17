Умер бывший министр обороны КНДР Ким Ён Чхун

Бывший министр обороны КНДР Ким Ён Чхун скончался в возрасте 82 лет в результате инфаркта. Он был членом ЦК Трудовой партии Кореи, маршалом Корейской народной армии, депутатом Верховного народного собрания Северной Кореи, а также занимал другие важные государственные посты. При жизни он был награжден орденами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

В сообщении о смерти бывшего министра обороны особо отмечены его заслуги "перед партией и революцией", передает РИА Новости.

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично возглавил специальную комиссию, которая займется организацией похорон Ким Ён Чхуна.