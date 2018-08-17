Планетный танец: Луна сблизится с Юпитером, Сатурном и Марсом

Жители России смогут до конца августа наблюдать сближение Луны с Юпитером, Сатурном и Марсом через час после захода Солнца.

17 августа Луна сблизится с Юпитером, 21 августа пройдет вблизи Сатурна, а 23 августа недалеко от Марса.

Сближение можно будет наблюдать спустя час после захода Солнца и на всей территории России, но лишь при наличии ясной и безоблачной погоды. При этом лучшие условия для наблюдения будут на юге страны, сообщает ТАСС.