Автобус с детьми попал в аварию во Франции

Во Франции автобус, перевозивший детей, столкнулся с грузовиком. Пострадали девять человек, при этом двое детей – 11 и 12 лет – получили серьезные травмы.

Всего в автобусе, следовавшем по трассе Париж-Реймс, было 45 человек, большинство – дети в возрасте от 3 до 13 лет. ДТП произошло в коммуне Виллер-Агрон-Эгизи (регион Пикардия). У автобуса спустило шину, водитель остановился на обочине, чтобы заменить колесо. Водитель грузовика, по невыясненной причине не увидевший автобус, врезался в него. В настоящее время он задержан, передает ТАСС.