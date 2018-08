США сэкономят не на "замечательном" пасторе Брансоне, а на Турции

Вашингтон ничего не будет платить Анкаре за освобождение находящегося под домашним арестом в Турции американского пастора Эндрю Брансона, а вместо этого "сэкономит на Турции". Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Они держат под арестом нашего замечательного христианского пастора. Мы ничего не будем платить за освобождение невинного человека, и мы сэкономим на Турции", — написал Трамп.

Протестантский пастор Эндрю Брансон был арестован в прошлом году. 7 мая этого года он предстал перед судом. Прокуратура требует для него 35 лет лишения свободы.

США требуют немедленного освобождения пастора и заявляют, что введут дополнительные санкции, если Турция не освободит Брансона, сообщает ТАСС.

