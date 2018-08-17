США отложили военный парад до 2019 года

Военный парад, который должен был пройти 10 ноября в Вашингтоне, отложен до 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны США.

Стоимость парада, посвященного памяти американских ветеранов и столетию Первой мировой войны, должна была составить порядка 92 миллионов долларов, передает ТАСС. Сообщается, что идея мероприятия возникла у президента США Дональда Трампа во время визита во Францию, где американский лидер увидел парад в честь Дня взятия Бастилии.