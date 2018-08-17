На борту немецкого Boeing-757 нашли записку о бомбе

На борту лайнера Boeing-757 немецкой авиакомпании Condor была найдена записка о бомбе. Самолет, летевший из египетской Хургады в Дюссельдорф, вынужденно сел на Кипре. Все пассажиры были эвакуированы, а лайнер был помещен на стоянку между американской военно-воздушной базой Суда и аэропортом.

В салоне самолета провели проверку, бомба не обнаружена, передает ТАСС. Самолет продолжит свой рейс.