Число ложно заминированных самолетов в Чили возросло до 11

В Чили ложно заминированы 11 самолетов. Ранее сообщалось о 8 лайнерах, относительно которых поступили сообщения о бомбе на борту.

Все 11 самолетов были тщательно проверены, ни в одном из них взрывные устройства не обнаружены, передает РИА Новости. Один "заминированный" самолет был вынужден совершить экстренную посадку, еще один – задержался с вылетом.

Карабинеры выясняют личности телефонных террористов. Известно, что сначала поступили звонки с информацией о трех самолетах, затем – еще о восьми. Все эти лайнеры принадлежат двум авиакомпаниям – Sky и Latam.