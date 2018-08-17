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17 августа 201805:24

Число ложно заминированных самолетов в Чили возросло до 11

Марина Лысцева/ТАСС

В Чили ложно заминированы 11 самолетов. Ранее сообщалось о 8 лайнерах, относительно которых поступили сообщения о бомбе на борту.

Все 11 самолетов были тщательно проверены, ни в одном из них взрывные устройства не обнаружены, передает РИА Новости. Один "заминированный" самолет был вынужден совершить экстренную посадку, еще один – задержался с вылетом.

Карабинеры выясняют личности телефонных террористов. Известно, что сначала поступили звонки с информацией о трех самолетах, затем – еще о восьми. Все эти лайнеры принадлежат двум авиакомпаниям – Sky и Latam.

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