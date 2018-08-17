Дебошир Панин "развернул" самолет обратно в Крым

Актер Алексей Панин устроил дебош на борту самолета, вылетавшего из Симферополя в Москву. В социальных сетях появились фото и видео, которые сделали пассажиры рейса.

Как сообщают очевидцы, Панин находился в нетрезвом состоянии. Он без разрешения ходил по салону, не обращая внимания на требования стюардов. В результате из-за Панина самолет вернулся в Симферополь.

На кадрах видно, как пассажиров пытаются успокоить из-за ситуации на борту самолета. Самого дебошира к этому времени уже вывели из салона.