На шоссе под Хабаровском приземлились военные самолеты. Видео

Военные самолеты приземлились на обычном шоссе под Хабаровском. Экипажи отрабатывали посадку в ходе масштабных учений "Восток-2018". Маневры засняли на видео автомобилисты, стоявшие на трассе. Движение по ней было перекрыто, передает телеканал "Россия 24".

На кадрах видно, как штурмовик Су-25 и другие самолеты садятся на дорогу, едва не задевая крыльями деревья. Известно, что в учениях участвовали истребители Су-35 и Су-30СМ, а также МиГ-31. Экипажи успешно справились с задачей.