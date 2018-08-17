Под Краснодаром полыхает склад с химикатами

Склад с бочками с ацетоном горит в Краснодарском крае. Площадь здания — более 1000 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило примерно в час ночи, передает телеканал "Россия 24".

Пожар тушат 85 человек и 26 единиц техники. Как уточнили в МЧС, сейчас пожар удалось локализовать. Что стало причиной возгорания, пока не известно.

"По прибытии первых подразделений установлено, что происходит горение не складе открытого хранения бочек с ацетоном, — говорит старший оперативный дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Надточий Дмитрий. — Повышенный ранг пожара объявлен вследствие большой горючей нагрузки и угрозы распространения. В 3.42 локализация пожара на площади 1000 квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет".