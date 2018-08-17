Трамп "затюнинговал" свои самолеты за 34 млн долларов

Пентагон за последний год потратил более 34 миллионов долларов на совершенствование интерьера двух запасных самолетов президента США Дональда Трампа.

Военно-воздушные силы США заключили с компанией Boeing 16-миллионный контракт на установку "улучшенных деталей интерьера" на один из двух самолетов президента​​​. Контракт включает обновление элементов интерьера, покраску, уборку, а также новые ковры и сидения в VIP кабине.

В прошлом году ВВС потратили еще около 18 миллионов долларов на новый интерьер запасного борта президента, сообщает РИА Новости.