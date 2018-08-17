В Крыму найден уникальный античный склеп

Во время раскопок некрополя Кыз-Аул на Керченском полуострове археологи нашли уникальный античный склеп. Он украшен рельефами. Ученые сообщают, что дата захоронения – не ранее последней четверти II века нашей эры. Склеп оказался разграбленным.

Есть предположение, что возле прохода в главную камеру склепа находились изображения греческого героя Геракла и птиц, передает РИА Новости. Ученые указывают, что у таких рельефных изображений есть аналоги в италийских склепах, современных найденному в Крыму.