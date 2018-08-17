МЧС: пожар в крымском заповеднике потушен

Пожар, возникший накануне днем в Крымском природном заповеднике в горах Ялты, ликвидирован, передает ТАСС.

По данным МЧС, площадь пожара составила 500 кв. метров. Возгорание произошло в труднодоступном скальном месте на гребне хребта и сопровождалось сильным задымлением. По словам спасателей, тушение в ущелье осложнялось сильным ветром.

Причины пожара выясняются, информации о пострадавших нет.