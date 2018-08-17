Лига Европы. "Уфа" сыграет с клубом Джеррарда, "Зенит" – с "Мольде"

Стали известны соперники российских клубов по раунду плей-офф Лиги Европы. Победители противостояния выйдут в групповой этап турнира. Соперником "Уфы" стал известный шотландский клуб "Рейнджерс". Санкт-петербургский "Зенит" в свою очередь встретится с норвежским "Мольде".

Отметим, что главным тренер "Рейнджерс" является известный в прошлом полузащитник "Ливерпуля" и сборной Англии Стивен Джеррард. Первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы пройдут 23 августа, ответные — 30 августа.