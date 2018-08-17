Теннисистка Макарова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Цинциннати

В американском Цинциннати продолжается турнир Женской теннисной ассоциации, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов. Россиянка Екатерина Макарова не смогла пробиться в четвертьфинал соревнований.

В матче третьего круга российская теннисистка уступила украинке Лесе Цуренко. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты и завершилась поражением Макаровой со счетом 6:7 (5:7), 2:6. В четвертьфинале Цуренко сыграет с победительницей матча между первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп и австралийкой Эшли Барти, которая имеет 16-й номер посева.