Инженеры научились использовать обычный Wi-Fi для поиска в багаже металлов и жидкостей
Инженеры создали систему, которая использует обычную сеть Wi-Fi для сканирования багажа в поисках опасных предметов. Достижение описано в научной статье, опубликованной группой во главе с Янем Ваном (Yan Wang) из Университета Бингемтон в США. Работа была представлена на Конференции Института инженеров электротехники и электроники по коммуникациям и сетевой безопасности (IEEE CNS 2018).
Сегодня досмотр сумок, рюкзаков и другого багажа производится в специальных рентгеновских сканерах. Они громоздки, дорого стоят и требуют специального обслуживания. Между тем эту же функцию могут выполнять две-три дешёвые и компактные антенны, работающие с обычным сигналом Wi-Fi.
Исследователи разработали алгоритм, который фактически превращает это средство связи в радар. Нужные сведения о том, с чем столкнулась радиоволна на пути от излучателя к приёмнику, содержатся в так называемой информации о состоянии канала. Исследователи из группы Вана научились извлекать и интерпретировать эти данные, производя нужную математическую обработку.
В итоге система детектирует любые металлические предметы и распознаёт их форму. Также она обнаруживает жидкости и оценивает их объём. Открывать сумку для этого не требуется.
Система тестировалась в течение шести месяцев. За это время было проверено 15 типов металлических предметов и жидкостей в шести разных видах сумок. Как сообщается в пресс-релизе, система опознала 98% объектов из металла и 95% ёмкостей с жидкостью. Если подозрительный предмет дополнительно во что-либо упакован, точность определения снижается, но незначительно.
Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о датчике движения, который обнаружит даже дыхание человека, и о камере, способной заглянуть за угол.
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