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17 августа 201811:05

Авиадебош в самолете: версия Алексея Панина

Global Look Press

Актер Алексей Панин на своей странице в Instagram утверждает, что не устраивал дебош на рейсе Симферополь-Москва, который был задержан на полтора часа.

Ранее сообщалось, что накануне вечером рейс был задержан на полтора часа из-за буйного пассажира, которого транспортная полиция сняла с борта.

При этом в пресс-службе аэропорта Симферополя не подтвердили, что инцидент был связан с актером, передает РИА Новости.

Однако в соцсетях появились фото и видео, на котором среди пассажиров рейса был актер Алексей Панин.

По словам очевидцев, Панин находился в состоянии алкогольного опьянения, он разгуливал по салону и игнорировал просьбы стюардов.

Между тем, в экстренных службах Крыма сообщили, что актер Алексей Панин вместе с дочкой действительно был снят с рейса Симферополь-Москва вечером в четверг, но по его собственной просьбе. Собеседник агентства отметил, что актер "вел себя корректно и адекватно".

"Отстаньте уже от нас, мы не устраивали дебош, мы не полетели по своим причинам, сколько можно врать людям, у нас свои причины, Люся не видела Симферополь", — написал Панин.

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