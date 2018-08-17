Леонид Слуцкий обвинил судью в вылете "Витесса" из Лиги Европы

Экс-наставник сборной России и московского ЦСКА, а ныне главный тренер голландского футбольного клуба "Витесс" Леонид Слуцкий прокомментировал вылет команды из Лиги Европы.

По словам российского специалиста, ошибка арбитра предопределила исход ответного матча со швейцарским "Базелем". "Витесс" проиграл со счетом 0:1 и завершил выступление на турнире. Команда осталась в меньшинстве уже на 27-й минуте.

"На результат повлияла ошибка рефери, — заявил Слуцкий, которого цитирует РИА Новости. — Это большая ошибка, неправильное решение, меня это злит. Лига Европы – серьезный турнир, и это важный матч. Было легко разобраться, и судья находился очень близко. Я не знаю, почему он дал красную карточку, но арбитр решил наше будущее в Европе".