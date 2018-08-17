Башенный кран упал в Ярославле: есть пострадавшие

На стройке в Ярославле упал башенный кран. Инцидент произошло на Суздальской улице. Травмы получили двое рабочих. Оба пострадавших строителя доставлены в Соловьевскую больницу.

У 26-летнего рабочего тяжелые травмы. Он находится в отделении реанимации, сообщает ТАСС. Второй рабочий — 56-летний мужчина – получил перелом плеча и черепно-мозговую травму.

На стройке с высоты в 25 метров упала верхняя секция крана. Она упала на автобетономешалку. Автомобиль поврежден.

На месте работают 29 спасателей МЧС, задействованы девять единиц техники. Следственное управление Следственного комитета России по Ярославской области проводит доследственную проверку произошедшего.