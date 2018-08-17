17 августа 201812:10
Клаудио Маркизио покидает "Ювентус" после 25 лет в клубе
Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио и туринский футбольный клуб "Ювентус" согласовали условия расторжения контракта, о чем сообщает пресс-служба команды. Футболист, которому на данный момент 32 года, 25 лет провел в клубе.
В 1993 году в возрасте семи лет он был зачислен в академию, а с 2006 года начал выступать за основную команду. За это время полузащитник провел 292 матча за основную команду "Ювентуса", в которых он забил 33 мяча. Маркизио семь раз выигрывал чемпионат Италии и четыре раза Кубок Италии.
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