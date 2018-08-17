Fan ID может стать прототипом карты избирателя

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве предлагает создать в России экспериментальную электронную карту избиратели по аналогии с Fan ID, которыми пользовались болельщики во время чемпионата мира по футболу.

По словам председателя штаба, главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, карта поможет проголосовать на выборах из любого места.

"Где бы вы ни находились, если вы москвич, с этой картой одноразовой вы заходите в Интернет, получаете на свой телефон код доступа и голосуете, где бы вы ни были — в Липецке, в Вашингтоне, в Нью-Йорке, в Лондоне, — не важно", — приводит его слова "Интерфакс".

Венедиктов напомнил, что система Fan ID получила высокую оценку президента РФ Владимира Путина.

"Это хорошо защищенная позиция, зачем придумывать колесо?" — сказал Венедиктов.

Он подчеркнул, что самое главное – это доверие избирателей. Что же касается Fan ID, не известно ничего о случаях фальсификации.

Венедиктор предложил провести эксперимент для начала в одном из столичных округов и постепенно распространить карты на другие участки.