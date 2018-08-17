Москвичи завоевали 13 медалей международных школьных олимпиад
Московские школьники в составе сборной России на международных олимпиадах в 2018 г. завоевали 13 медалей — девять золотых и четыре серебряных. Об этом сообщили в столичном департаменте образования.
"Всего у России 15 золотых медалей, шесть серебряных, две бронзовых. Команда Москвы завоевала девять золотых, четыре серебряных. Хотя соревнования направлены на школьников, уровень заданий обычно очень высок. Поэтому успешное выступление на международной олимпиаде во многих странах дает право поступить в любое высшее учебное заведение по своему выбору", — отметили в департаменте.
В частности, ученики столичной школы №1329 Артур Герасименко и Егор Рябов взяли золото Международной математической олимпиады в Румынии. Награды высшего достоинства Международной биологической олимпиады получили школьники Азат Гараев (СУНЦ МГУ) и Артем Пустовид (Университетская гимназия), серебро завоевала Ирина Ярутич — ученица школы №1567. Золотая медаль олимпиады по химии досталась Алексею Коноплеву из СУНЦ МГУ, а серебряная — учащемуся школы №179 Даниилу Бардонову. Три золотые медали Международной физической олимпиады завоевали Григорий Бобков (школа №1589), Вячеслав Кузнецов (школа №192), Станислав Цапаев. Серебро олимпиады по физике взял Алексей Шишкин из школы №1589. Абсолютным победителем Международной географической олимпиады стал Ален Коспанов — ученик школы №853, серебро досталось ученице школы №1454 Ольге Богдановой.
В этом году Россия стала участником восьми олимпиад: по математике, физике, химии, географии, биологии, информатике, естественно-научной, астрономии и астрофизике (три последних еще не состоялись). Нашу страну представляют 37 учащихся, из них 20 — школьники Москвы.
Напомним, Министр просвещения РФ Ольга Васильева высоко оценила столичную систему образования, отметив, что Москва является лидером в стране по количеству победителей предметных олимпиад.
Впереди у московских школьников еще три интеллектуальных сражения на международной арене. В начале сентября в Цукубе (Япония) состоится Международная олимпиада по информатике. В ноябре в Пекине блеснут знаниями астрономы и астрофизики. А в декабре в Габороне (Ботсвана) пройдет Международная естественно-научная олимпиада юниоров. У столичных школьников есть все шансы взойти на пьедестал почета по итогам этих турниров.
Москва также становится ареной для международных интеллектуальных соревнований. Так, с 2 по 7 сентября здесь пройдет III Московская олимпиада школьников крупных городов и столиц мира. В этом году она вновь соберет участников со всей планеты — школьников в возрасте от 14 до 18 лет. Среди них выберут лучших знатоков математики, информатики, физики и химии.
Московская олимпиада школьников крупных городов и столиц мира хоть и пройдет лишь в третий раз, но уже успела завоевать популярность. В 2016 году в ней приняли участие 22 мегаполиса, а в 2017-м турнир охватил уже 36 городов и 26 стран мира. В этом году к постоянным городам — участникам турнира, чьи представители приезжают в российскую столицу, присоединятся Анкара, Мадрид, Франкфурт-на-Майне и Улан-Батор.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Новый дебош Панина: теперь в самолете
- Киев подготовил запрет на пассажирское сообщение с Россией
- Роспотребнадзор против Киркорова и Бузовой
- Мировые СМИ строят догадки вокруг визита Путина в Германию
- В американской тюрьме издеваются над Марией Бутиной
Самое читаемое
-
Мать сестер Хачатурян показала их жуткие фото после отцовских побоев
- Мужчина облил кислотой ребенка, игравшего под его окнами
- Смертельное ДТП в Краснодарском крае произошло из-за слетевшего тента. Видео
- Пьяный Алексей Панин "развернул" самолет обратно в Крым. Видео
- В лесу под Тверью ушла по грибы и пропала биолог с мировым именем
Авто.Вести.Ru
-
Посмотрите, какой кроссовер везут в Россию китайцы!
- Первый кроссовер УАЗ получит полный привод как у "Нивы"
- Названы российские цены на новый Jeep Wrangler
- Официально представлен "вседорожный" Renault Logan (с вариатором!)
- Самый доступный кроссовер Lexus: анонс продаж в России
Экономика
-
Чем грозит снятие Трампом ограничений на кибероружие?
- Турция вслед за Россией избавляется от долларов
- Может ли ЦБ РФ снова начать повышать ставки?
- Инженерная составляющая экосистемы "умного" здания
- Ядерное оружие для Германии: что скрывается за этой инициативой?
Недвижимость
-
Как поменять двушку в Москве на жизнь в Армении
- Невеста Кличко продает дом, где была с ним счастлива
- Барак или хрущевка? Что можно купить за полмиллиона
- В Пензе продают квартиру с бабушкой
- Москвичи бегут из города
Вести.Медицина
-
Как есть курицу и не отравиться: полезные советы
- 6 неожиданных признаков того, что у вас проблемы с сердцем
- Говорят ученые: улучшить сексуальную жизнь поможет фиолетовая спальня
- Не стоит готовить пищу в алюминиевой фольге. И вот почему
- 4 мифа о метаболизме, которые пора выбросить из головы
Вести в 20.00
-
В Казани представлен новый ракетоносец
- Турция поднимает пошлины на товары из Америки
- С 1 сентября за борщевик будут штрафовать
Москва 24
-
За что бьют в Турции российских туристов
- Зарезавшие отца сестры рассказали о рабской жизни
- Обнаружен спасающий от рака фрукт
- Женщину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за попытку продать невинность ребенка
- Москвичей предупредили об аномальной жаре
Вести.Hi-tech
-
Новейший Galaxy Note9 медленнее прошлогоднего iPhone X
- Обзор Xiaomi Mi 8: победитель конкурса двойников
- AR-очки Magic Leap не впечатлили обозревателей
- Смартфон-2020: 2 восьмиядерных чипа, 7 камер, 5G и корпус-экран
- $1000 — не предел. Почему смартфоны продолжат дорожать
Вести-Москва
-
Сергей Собянин рассказал о бюджете и развитии столицы
- В московских роддомах начали выдавать свидетельства о рождении ребенка
- В Подмосковье началась проверка дачных избирательных участков
- Подмосковные пенсионеры смогут бесплатно пользоваться транспортом в столице
- Мособлдума приняла закон об обязательной борьбе с борщевиком
Вести.Стиль
-
Звездные бабушки: оцениваем образы
- Как краситься, чтобы быть в тренде: 7 тенденций макияжа
- Свадебные платья российских знаменитостей
- Главные летние головные уборы
- Фасоны и принты, которые будут вас стройнить (на примерах звезд)
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Живые дрожжи превратили в дозиметр
- Инженеры создали искусственную древесину, которой не страшен огонь
- Новая суперскользкая упаковка сократит пищевые отходы
- Астрономы впервые наблюдали выброс вещества из короны другой звезды
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Маргарита Терехова с трудом узнает близких и не разговаривает
- Малахов усадил тайного мужа Жанны Фриске за детектор лжи
- Бывший владелец Черкизона, миллиардер Тельман Исмаилов, обрек своих внуков на нищету
Телеканал "Культура"
-
Ушел из жизни актер Юрий Мартынов - звезда "Жестокого романса" и "Вокзала для двоих"
- Хемингуэй, которого мы не читали
- Критики назвали главных претендентов на "Оскар"
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки