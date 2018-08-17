Панину грозит возмещение убытков "России"

Убытки за задержку рейса из Симферополя в Москву авиакомпания "Россия" может взыскать с актера Алексея Панина. Рейс вечером 16 августа был задержан на полтора часа из-за буйного пассажира. Буйным и был Панин.

Актер якобы был нетрезв. Он разгуливал по салону самолета и отказывался слушаться стюардов, сообщает РИА Новости. В соцсетях уже появились фото и видео, запечатлевшие это.

Сам Алексей Панин заявил, что был снят с рейса вместе с дочкой по собственной просьбе. Он вел себя корректно и адекватно.

"Мы не устраивали дебош, мы не полетели по своим причинам, Люся не видела Симферополь", — пояснил он на своей страничке в Instagram.

Панин пояснил, что от полета отказалась его дочка Люся, которой он не возражал, поскольку хочет, чтобы его дочь была счастливой.

"Мы вышли из самолета, — добавил актер. — Сейчас гуляем по Симферополю".

Но из-за требований авиационной безопасности в случае, если пассажир желает покинуть салон готовящегося к вылету самолета, то на борт вызывается наряд полиции и проводится проверка и обследование воздушного судна.